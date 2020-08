GLI ARRIVI

UDINE Niente tamponi in aeroporto a Ronchi dei Legionari (che ha già visto un volo da Siviglia e uno privato dalla Croazia), ma informazioni distribuite (e dettate) a più riprese e in più forme. Come spiegava ieri pomeriggio il direttore generale di Trieste Airport, Marco Consalvo, «all'aereo che stasera (ieri ndr) atterrerà da Siviglia a Ronchi applicheremo ovviamente l'ordinanza del ministro. Abbiamo chiesto come ci dobbiamo comportare. La competenza è della struttura sanitaria regionale e abbiamo concordato che le persone che arriveranno, se non avranno in mano l'autocertificazione in cui attestano di aver fatto il tampone in partenza da Siviglia, cosa che ritengo abbastanza improbabile, saranno informate sul fatto che hanno 48 ore per presentarsi al centro sanitario di riferimento per fare il tampone e che nel frattempo devono stare in isolamento domiciliare». Repetita iuvant. «In partenza da Siviglia, hanno tutte le informazioni dalla compagnia aerea quando fanno la carta d'imbarco: chi fa la procedura on line, le riceve sul web, chi va al check in le ottiene allo sportello. Poi glielo dicono sull'aeromobile e quindi glielo noi all'arrivo allo scalo di Ronchi gli diamo in mano il decreto».

Presentarsi all'autorità sanitaria è un obbligo, non un optional. Niente personale addetto ai tamponi in aeroporto, almeno per ora: «La decisione spetta alla Regione - prosegue Consalvo -. Noi mettiamo a disposizione eventualmente gli spazi. Ma non ci è stato richiesto». Il volo Ryanair da Siviglia «con 130 persone», spiega, non è stato il primo: «Giovedì abbiamo avuto un volo privato dalla Croazia con sei persone a bordo. Abbiamo già applicato per la prima volta la procedura».

IN CROAZIA

Intanto, già nella notte fra il 12 e il 13 agosto, prima dell'entrata in vigore del decreto, si sono segnalati alcuni rientri precipitosi dai campeggi e dalle strutture croate alla volta del Friuli prima dell'entrata in vigore del decreto firmato dal ministro Speranza e quindi prima che scattasse l'obbligo di sottoporsi al tampone. Le Faq pubblicate sul sito della Regione ieri per i cittadini di rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna hanno chiarito che il provvedimento non si applica ai lavoratori transfrontalieri, che quindi non devono segnalare l'ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione e nemmeno fare il tampone.

