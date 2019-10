Gli amici del Benedetti ora celebrano i sessant'anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀUDINE Luoghi della memoria. A Udine, uno è il palazzetto dello sport di via Marangoni inaugurato nel 1958 dall'esibizione dei ginnasti della Associazione sportiva udinese guidati da Mariano Arnosti. Oltre sessant'anni fa cominciava una storia destinata a incidere nella vita cittadina. Pallacanestro, pugilato, sollevamento pesi, judo, volley le discipline che hanno trovato ospitalità nel neonato impianto comunale (in seguito intitolato a Manlio Benedetti già presidente del Coni). La parte del leone l'ha fatta il basket con in prima...