L'INIZIATIVA

TOLMEZZO Per tuffarsi appieno nello spirito natalizio gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado del Don Bosco di Tolmezzo, hanno deciso di dedicare la loro personale riflessione natalizia al senso civico, aiutando i negozi delle vie della città nella creazione degli allestimenti delle decorazioni. Patrizia ed Manuela le proprietarie di DonnaPiù, negozio capofila del progetto, assieme ai negozianti di via Carnia Libera, via Morgagni, via Forni di Sotto e via Val di Gorto ha progettato insieme al professor Paolo Sica (Tecnologia) e al professor Bardus (Arte) l'idea di creare delle decorazioni in legno nella forma di stella cometa e pacchetti di Natale. Un supporto per la produzione e il taglio degli oggetti di legno è stato offerto gentilmente dall'impresa Lavorazione Legnami, a cui gli studenti sono riconoscenti. I ragazzi hanno colto l'occasione e hanno lavorato alacremente per tingere le forme di legno d'oro, verde, rosso, blu, e consegnare in tempo per fine novembre. Nei giorni scorsi, insieme ad un gruppo rappresentativo di docenti e genitori, hanno poi aiutato a montare gli allestimenti, condividendo in seguito la gioia di assaporare un piccolo rinfresco offerto dai negozi per festeggiare tutti insieme l'accensione delle prime luci. Un'occasione socializzante che ha inteso coniugare gli obiettivi della conclusione del progetto creativo, dell'impegno concreto per il territorio, del piacere della comunione natalizia hanno spiegato i promotori con molti spunti di riflessione: la collaborazione con le attività commerciale di Tolmezzo, l'insegnamento che i ragazzi hanno ricevuto, prendersi cura della propria città, e stimolare il senso civico. Come premio per il loro lavoro, i ragazzi hanno ricevuto dai commercianti un buono da Friulibris, dove i docenti hanno scelto dei libri che andranno ad integrare la biblioteca della scuola.

