Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUSTIZIAUDINE La pandemia si tradurrà in una opportunità per il Tribunale di Udine. Lo afferma il presidente dell'Ordine degli avvocati di largo Ospedale vecchio, Massimo Zanetti, in vista della riunione dei legali del nordest Italia che sarà ospitata oggu in città. «Di fatto la pandemia e la necessità di evitare assembramenti ha permesso di ridiscutere consuetudini che sembravano non modificabili spiega il presidente Zanetti -. La...