IL CASO

UDINE «Il dato più critico è ancora la dotazione organica: se la giustizia non regge il sistema collassa e rischiamo la paralisi del suo funzionamento ed è un dolore constatare questa enorme difficoltà». È l'allarme lanciato ieri a Trieste dal presidente della Corte d'Appello Oliviero Drigani alla vigilia dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario. «Sanità istruzione e giustizia ha aggiunto sono i pilastri di una società democratica e se uno di questi, cioè la giustizia, incontra difficoltà di funzionamento gravissime come le attuali, c'è il rischio che un momento di forte tutela delle istituzioni venga meno e questo è un grosso problema». Dunque ha precisato: «La struttura c'è ma nonostante si abbia personale di magistratura numericamente sufficiente, tutto l'apparato amministrativo, tecnicamente e professionalmente più qualificato, non c'è».

LE CARENZE

A livello distrettuale i numeri testimoniano questa difficoltà: per quanto riguarda i direttori negli uffici giudicanti, il tasso di scopertura media in Friuli Venezia Giulia è al 43,3% (13 posti vacanti su 30) e in Corte d'Appello tra un paio di mesi la scopertura sarà del 100% poiché andrà in pensione l'unico direttore amministrativo, figura fondamentale per garantire il funzionamento di tutti gli uffici del distretto. Per i funzionari contabili la scopertura è al 33,3% (2 su 6), per i funzionari giudiziari al 52,3% (56 su 107), per i cancellieri esperti al 33,8% (23 su 68) e nelle Procure mancano 7 direttori su 15. Infine gli ufficiali giudiziari: su 33 previsti dalla pianta organica ne mancano 15. Su tutto il distretto mancano figure apicali almeno al 50% ossia coloro che dirigono le cancellerie e si tratta di figure tecniche più che mai necessarie per questioni che vanno dai contratti alle gare e agli appalti. Tutto ciò provoca un inevitabile rallentamento generale (almeno un terzo delle attività degli uffici giudiziari sono di tipo amministrativo-contabile). Sebbene si sia aperta una stagione di concorsi, i risultati a regime sono attesi appena tra un paio di anni (di mezzo c'è l'acquisizione di esperienza professionale per muoversi in maniera autonoma). Vi sono state immissioni di personale amministrativo nella qualifica degli assistenti giudiziari ma sono più funzionari allo svolgimento delle udienze. Secondo Drigani occorre «puntare su concorsi regionali almeno per macroaree, chi proviene dal Lazio piuttosto che dalla Campania, Sicilia e Puglia appena possibile chiede di tornare a casa propria». Un'altra nota dolente è rappresentata dall'età media che è di 59 anni con frequenti ricorsi alla legge 104 per sè stessi o per i propri genitori oltre che un'impennata di patologie ed una maggiore stanchezza anche se in Corte d'Appello «il personale tiene molto bene».

PROCESSI

Amianto, stupefacenti e bancarotta le materie più frequentemente trattate: in Friuli Venezia Giulia la durata dei processi è scesa in dieci anni da 710 a 406 giorni (dati aggiornati al 30 giugno 2019). Secondo Igor Maria Rifiorati, presidente vicario «l'organizzazione del lavoro paga ma negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un fatto straordinario ossia l'aumento delle pendenze penali finali pari a 2.726 ed è il dato più alto dell'ultimo decennio». Si tratta di un incremento pari al 17%: in due anni sono arrivati alla Corte d'Appello i processi di tre anni. Un quinto dei processi viene impugnato in Cassazione. Sul fronte delle prescrizioni «da noi non è un problema» commenta Drigani spiegando che «siamo la prima o la seconda Corte d'Appello d'Italia per minor numero di prescrizioni».

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

