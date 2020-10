L'ASSEMBLEA

CERVIGNANO Silverio Giurgevich è stato confermato presidente del Cai Friuli Venezia Giulia per il prossimo triennio. In carica dal 2017, il triestino della sezione Cai XXX Ottobre è stato rieletto per il secondo mandato di fila nell'assemblea di sabato a Cervignano con presidenti e rappresentanti delle 27 sezioni e oltre 18300 soci che il Club Alpino Italiano conta in regione. Giurgevich ha espresso soddisfazione per l'esito delle votazioni con cui si sono rinnovati in parte il comitato direttivo e due organismi tecnici (la commissione giulio carnica sentieri rifugi e opere alpine e quella per la speleologia) che hanno visto la riconferma di chi ha già ben operato nel primo mandato e l'inserimento di nuovi soggetti di comprovata capacità che potranno affrontare con nuovo slancio le prossime sfide. «Tra queste sono quanto mai prioritarie le tematiche legate all'ambiente ha rimarcato Giurgevich e il Cai Fvg intende impegnarsi intensificando l'interlocuzione con le istituzioni e promuovendo una cultura rispettosa dei territori montani pregiati ma altrettanto fragili». Eletti anche tre nuovi consiglieri: Elvio Antoniacomi (sez. Forni di Sopra), Elio Candussi (sez. Cai Gorizia) e Marinella D'Ottavio (sez. Cai Pontebba), che completano il consiglio direttivo regionale formato da Pietro Boga (sez. Cividale), Luigi Gerometta (sez. Pontebba), Franco Jereb (sez. Pordenone), Tullio Moimas (sez. Monfalcone), Alessandro Plozner (sez. Ravascletto), Aldo Scalettaris (sez. Saf Udine).

