Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VACANZEUDINE Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. In realtà, bisognerebbe infilarci anche la montagna nella famosa canzone di Piero Focaccia per descrivere in musica le vacanze estive della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia capitanata da Massimiliano Fedriga. Ebbene sì, niente viaggi oltreoceano né mete esotiche per gli assessori regionali, fedelissimi anche durante le tanto agognate ferie alla propria...