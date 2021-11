Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Palazzo D'Aronco assume nuovi sette dipendenti. Si tratta soprattutto di categorie C (diplomati) amministrativi o tecnici e per la maggior parte delle posizioni verrà usata la graduatoria già in essere. «Implementeremo il personale della Polizia locale ha spiegato l'assessore al personale, Fabrizio Cigolot -, con una unità dedicata alle mansioni di ufficio, assumendo un istruttore amministrativo scorrendo la graduatoria di...