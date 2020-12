GIUNTA

UDINE Il lavoro agile, o smart working, entra definitivamente tra i parametri che contribuiranno alla misurazione delle prestazioni dell'amministrazione regionale. Inoltre, la prospettiva è che ne possa usufruire il 60% dei dipendenti, garantendo che chi si avvale di tale opportunità non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento professionale e di avanzamento di carriera. Sono alcune delle novità che caratterizzeranno Pola, il Piano organizzativo lavoro agile, che ieri è stato illustrato alla Giunta regionale dall'assessore alle Autonomie Pierpaolo Roberti e che l'Esecutivo si appresta ad adottare. Continuerà e si strutturerà stabilmente, così, una pratica avviata e promossa sin dall'inizio della pandemia da parte della Regione. «Non si tratta di un mero adempimento normativo ha affermato Roberti -, la Regione fin dalla prima ondata ha adottato tutti provvedimenti necessari per ampliare il ricorso allo smart work, proseguendo un percorso avviato nel 2018 con il progetto sperimentale Vela, per il telelavoro domiciliare». Secondo Roberti Pola «inciderà concretamente nell'organizzazione della Regione, per maggiore produttività, flessibilità, efficacia ed efficienza. I lavoratori ha proseguito il titolare anche della Funzione pubblica saranno maggiormente orientati al raggiungimento dei risultati, con maggior benefici per la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di famiglia e relazioni sociali». Particolare attenzione sarà riservata «alla trasformazione digitale». Il Piano dovrà trattare diversi aspetti rispetto a questa nuova tipologia di lavoro: misure organizzative; strumentazione tecnologica; progettazione e gestione degli spazi; privacy: comunicazione interna ed esterna; rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti; impatti del lavoro agile. PROROGATI TASSI AGEVOLATI La Giunta, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, al 30 giugno 2021 i tassi di interesse agevolato per le imprese che accedono a prestiti. Nel corso della prima ondata pandemica, per sostenere l'economia locale, la Regione, le Camere di Commercio e gli enti locali sono stati abilitati a concedere entro la fine del 2020, alle Pmi non tenute alla pubblicazione del bilancio e alle micro imprese, garanzie e tassi d'interesse agevolati per prestiti il cui importo massimo fosse aumentabile fino a coprire il fabbisogno di liquidità. Alle imprese erano stati concetti, oltre a prestiti a tasso agevolato per 6 anni, prestiti a tasso fisso per 8 anni. «Con questa delibera ha spiegato ieri Zilli -, si estende a fine giugno 2021 la possibilità di utilizzare queste misure, inserendo tra i destinatari anche le piccole e micro imprese, che però non siano insolventi al momento della concessione». Su proposta di Zilli la Giunta ha anche approvato l'acquisto di beni e servizi per il sistema sanitario regionale in prima linea contro il Covid utilizzando 3,5 milioni del Por Fesr 2014-2020. Perché tale decisione ora diventa operativa è necessario che sia approvata dal Comitato di Sorveglianza.

Antonella Lanfrit

