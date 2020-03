GIUNTA

UDINE Confermata la prosecuzione fino al 30 giugno dello «sconto» regionale su benzina e gasolio per autotrazione - «perché anche le spese per la mobilità privata incidono sul bilancio familiare in maniera significativa», ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro -, la Giunta regionale ieri ha dato il via libera, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Bini, a provvedimenti che consentiranno di erogare in diverse forme 26 dei 33,5 milioni previsti dalla legge regionale 3/20 per l'emergenza approvata dal Consiglio lo scorso 10 marzo. Sono fondi volti a intercettare le esigenze di un amplissimo arco produttivo, dal libero professionista alla grande impresa. «Sono due le innovazioni principali - ha spiegato infatti Bini -: l'estensione della platea dei beneficiari ai liberi professionisti, oltre alle imprese, e la previsione che sia applicabile un regime di aiuto alle imprese diverso dal regime de minimis», che imporrebbe di non superare i 200mila euro di aiuti alle imprese nel triennio senza obbligo di notifica alla Ue. Inoltre, la Giunta ha disposto un disegno di legge di 8 articoli che prevede la velocizzazione dei termini per l'erogazione dei contributi e l'anticipo del pagamento fino al 90% degli incentivi già concessi. Previste, inoltre, proroghe di diverse scadenze. L'anticipo degli incentivi in quella percentuale dovrebbe, secondo le stime della Regione, mettere in circuito 200 milioni. Altre risorse fresche per le aziende, pari a 145 milioni complessivi, possono derivare, ha evidenziato Bini, a margine della riunione in videoconferenza della Giunta, dalla «proroga di un anno per i mutui riferiti a tutti gli ambiti coperti dal Frie già prevista nella legge 3 del 10 marzo scorso».

Riguardo alle delibere attuative della norma approvate ieri, le liquidità disponibili per i finanziamenti che si possono richiedere alle Sezioni anticrisi amministrate dal Comitato di gestione del Frie ammontano a 16,5 milioni, di cui 2,3 milioni a favore delle imprese artigiane, 14,2 milioni per le imprese commerciali, turistiche e di servizio. Inoltre le garanzie assegnate al Confidi sono di 9,5 milioni, cui si aggiungono altri contributi con la stima di attivare un moltiplicatore di 5. Non è prevista richiesta di fideiussione e, in deroga ai regolamenti della Sezioni anticrisi, i finanziamenti agevolati sono concessi a un tasso dello 0,5% anziché dell'1 per cento. Gli importi potranno variare da 5mila a 300mila euro e la durata potrà essere, a seconda della finalità dell'erogazione, fino a 60 mesi (per esigenze di credito a breve e medio termine) e fino a 10 anni, per il consolidamento di debiti a breve termine. Si considerano danneggiate dalla crisi emergenziale le imprese che attestano una perdita di reddito nel semestre successivo al 23 febbraio di quest'anno. Due delle tre delibere economiche hanno riguardato poi i criteri di garanzia. La prima stabilisce che risorse precedentemente assegnate a Confidi per le imprese colpite dalle crisi bancarie possano essere destinate anche a quelle colpite dalla crisi Covid-19; la seconda amplia la possibilità di erogare risorse già assegnate anche a Confidimprese Fvg e Confidi Friuli. Dal bilancio della Camera di Commercio di Pordenone-Udine ieri stanziati poi oltre 400 mila euro per abbattere i costi delle garanzie del credito alle aziende. Un importo di 1,6 milioni di fondi regionali sarà a favore delle imprese femminili e delle reti di impresa. Il nuovo disegno di legge prevede, oltre all'anticipo del pagamento degli incentivi, la proroga dei termini per i beneficiari di incentivi regionali, la sospensione dei termini di procedimenti amministrativi e la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi rilasciati dalla Regione. Spostate a quest'autunno le elezioni comunali, in una data da stabilire tra il 4 ottobre e il 13 dicembre.

