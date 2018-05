Giunta, si fa strada l'ipotesi Ceraolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO LA NUOVA GIUNTAUDINE Oggi potrebbe essere il giorno della svolta per la composizione della Giunta regionale, quello in cui tutti i tasselli vanno al proprio posto, pronti a comporre il quadro definitivo che sarà presentato venerdì 18 maggio.Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, infatti, si incontrerà con il tavolo politico della coalizione, per riferire sulle sue idee e raccogliere gli ultimi desiderata degli alleati. Con loro, naturalmente, si misurerà anche sulla conformazione delle deleghe, anche se pare confermata la...