Giunta, ora il nodo rosa complica l'allargamento

L'ALLARGAMENTOUDINE Lo spettro delle quote rose si aggira ancora una volta a Palazzo D'Aronco: Pietro Fontanini, infatti, potrebbe dover scegliere una donna come suo undicesimo assessore, per rispettare la parità di genere prevista dalla legge. Un'ipotesi che farebbe saltare molti (quasi tutti) dei nomi che sono stati ventilati in questi giorni come possibili aspiranti al posto in più permesso dalla norma approvata nell'agosto scorso dalla Regione Fvg.LA NORMALa legge 20/2018 prevede infatti che il sindaco possa nominare, qualora sussistano...