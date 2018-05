Giunta, due eletti pronti a dimettersi Nodo quote rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAUDINE Due consiglieri regionali pronti a dimettersi per diventare assessori, uno della Lega e uno di Progetto Fvg, e un generale fuggi-fuggi davanti al moloch della Sanità. Per il resto, diverse posizioni in bilico. Per ora sono le certezze che riguardano la nuova giunta regionale, quella cui sta lavorando il tavolo tecnico e su cui tirerà le somme il tavolo politico della coalizione, forse già a partire da questa fine settimana. Ieri i tecnici hanno operato per approfondire gli spacchettamenti e le nuove aggregazioni riguardo alle...