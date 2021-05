Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Cento euro a persona come tetto massimo e ogni corsa non può costare più di 10 euro. Possono usufruirne persone in condizioni di fragilità. Nello specifico donne in gravidanza, ultrasettantenni e persone con disabilità residenti in Friuli Venezia Giulia. Sono queste le caratteristiche del bonus «Trasporto in sicurezza-emergenza Covid-19» ideato dalla Giunta regionale che ieri, su proposta dell'assessore ai Trasporti Graziano...