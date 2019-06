Giunta a undici, l'allargamento ora può attendere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONE POLITICAUDINE L'ampliamento della Giunta è una questione derubricata nell'agenda del sindaco, Pietro Fontanini. A confermarlo, ieri, il diretto interessato, dopo che in Comune è scoppiata una grana proprio interna alla Lega: le dimissioni del capogruppo Marcello Mazza, che ha rinunciato al ruolo e al posto in aula per non averla spuntata sul sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, soluzione rispetto alla quale si è detto contrario.«Non me l'aspettavo», ha commentato senza infingimenti Fontanini, che ha cercato di...