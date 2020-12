GIUNTA/2

UDINE (ap) Tra gli obiettivi raggiunti nel 2020, c'è l'attivazione del nuovo sistema di raccolta rifiuti: «Abbiamo vinto la battaglia per il porta a porta nonostante i detrattori ha detto l'assessore all'ambiente Silvana Olivotto - La differenziata è passata dal 67% di gennaio al 75,75% di novembre. Siamo orgogliosi del percorso fatto: l'obiettivo è una città più ordinata e pulita». L'anno che si sta concludendo ha visto anche tanti interventi sulla viabilità e le opere pubbliche: 3.871 quelli di piccola entità portati avanti dall'ufficio manutenzioni, cui si aggiungono 2 milioni di euro per l'asfalto su 32 strade e i marciapiedi in 30 vie (altri lavori già appaltati partiranno nel 2021); e ancora, i lavori sulla strade in acciottolato e sul porfido. Per le grandi opere, sono in fase di completamento la ristrutturazione della Biblioteca Joppi (cui si collegano i due progetti di salita meccanica al Castello) e la progettazione del Palamostre, mentre continua il recupero dell'ex Macello. Per la mobilità lenta, oltre ai due grandi percorsi che collegheranno Udine a Villa Primavera e a Cargnacco, sono in progettazione quello verso Feletto e dall'Ospedale a Tavagnacco. «C'è poi il tema del verde pubblico ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini - spesso al centro di polemiche. Noi abbiamo piantato 1357 alberi e ora puntiamo ai boschi urbani all'ex Piave e nell'area della Cascina Mauroner». Tra i settori più colpiti ci sono i grandi eventi e la cultura: «Per la cultura è stato l'annus horribilis ha detto l'assessore Fabrizio Cigolot - Abbiamo cercato di sostenere gli operatori nella stagione estiva che ha visto 371 eventi con 36.459 presenze. Molti appuntamenti sono stati spostati al 2021: procediamo per dare futuro al nostro passato». Tra i grandi eventi del prossimo anno, ci saranno, come ha spiegato l'assessore al turismo Maurizio Franz, la grande mostra internazionale a ottobre e Ein Prosit, saltato nel 2020: «Siamo comunque riusciti a organizzare Udine sotto le stelle, Friuli doc e la tappa del Giro d'Italia ha detto Franz - dando la possibilità agli operatori di lavorare». L'assessore al bilancio, Francesca Laudicina, ha ricordato lo sforzo a favore delle attività e dei cittadini: dai tributi non aumentati ai fondi per sconti su Tari (1,4 milioni) e Cosap (600 mila euro) cui si aggiungono le agevolazioni sulle concessioni. Anche il servizio istruzione ha fatto la sua parte: tra i contributi erogati, ha spiegato l'assessore Asia Battaglia, 120 mila euro per i buoni libri, 80 mila per i doposcuola, 70 mila per la dad e 250 mila a sostegno degli alunni con disabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA