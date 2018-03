Giunta, 1,4 milioni per i contributi sulla rottamazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROVVEDIMENTITRIESTE Un milione e 400mila euro per rottamare veicoli inquinanti. La Giunta regionale ha approvato ieri, nel corso della sua ultima seduta, un apposito regolamento in cui sono previste modalità e criteri di concessione dei contributi che oscillano tra un minimo di 3 mila e un massimo di 5 mila euro a favore di quanti decideranno di rottamare il proprio veicolo a benzina Euro 0 o 1 oppure vetture a gasolio da Euro 0 a Euro 3 per acquistare automobili ecologiche. Oltre alle vetture, rientrano nell'ambito della norma anche i...