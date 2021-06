Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SI VOLTA PAGINAPORDENONE Niente più mascherina all'aperto, a meno che non ci siano situazioni di assembramento. Da oggi, dopo quasi un anno, decade l'obbligo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi aperti. Ma attenzione: non è un addio alla maschera che andrà portata con sé in quanto resta obbligatoria in tutti i luoghi chiusi. A cominciare dai negozi e dai mezzi di trasporto. Così come nei bar e ristoranti nulla cambia rispetto...