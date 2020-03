I CONTROLLI

UDINE Pare abbia iniziato a sortire effetto la stretta sulle uscite di casa ordinata a partire da ieri dal Governatore Fedriga. Almeno sul fronte delle denunce delle forze dell'ordine. Nel bollettino quotidiano di venerdì si sono segnalati i 110 controlli ai veicoli in transito sulla rete stradale e autostradale di competenza effettuati da parte della Polstrada di Udine. Tra questi si è segnalato in particolare il caso di un cittadino bosniaco di 25 anni, residente a Castions di Strada, finito nei guai perché stava circolando senza aver mai conseguito la patente italiana e senza valide motivazioni, ben al di fuori del proprio comune di residenza. E' stato fermato mentre tentava di scappare lungo la strada regionale 464 in comune di Martignacco. Una pattuglia di servizio sulla strada regionale 464 si è insospettita quando il conducente di una Volkswagen Polo, proveniente da Udine, alla vista dei poliziotti ingrana la retromarcia, tentando di allontanarsi imboccando una strada sterrata. A quel punto, comprendendo che qualcosa non fosse in regola, i poliziotti della Stradale hanno iniziato l'inseguimento del mezzo. Una volta raggiunto e fermato, dalle verifiche, è emerso che il conducente viaggiava senza la patente di guida. A seguito degli accertamenti è emerso che, lo scorso febbraio, i carabinieri di Latisana avevano ritirato la patente bosniaca all'uomo in quanto non convertibile. Lo straniero, inoltre, era stato denunciato a metà marzo poiché inosservante delle disposizioni inerenti alla diffusione dell'epidemia del Covid-19. L'uomo, nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida italiana continuava a circolare sulle strade del nostro Paese, per questo i poliziotti hanno staccato una contravvenzione con una sanzione superiore ai 5.000 euro e applicato il fermo del veicolo per 3 mesi. Inoltre il conducente è stato nuovamente denunciato per non aver rispettato quanto previsto in materia del contenimento del Covid 19, allontanandosi da casa di ben 25 chilometri senza un valido motivo.

Più squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine sono state impegnate dalle 14 di ieri pomeriggio a seguito di un incendio che ha interessato gli uffici dell'azienda agricola Calligaro Roberto, in via Ippolito Nievo 11 a Gradiscutta di Varmo. Sul posto è subito giunta la partenza dei pompieri volontari di Codroipo con due automezzi, poi coadiuvati da altri due mezzi da Udine e dall'autoscala. Le fiamme erano partite dall'unità interna di un apparecchio di climatizzazione. La combustione ha prodotto una notevole quantità di fumo, dovuto anche alla copertura, realizzata in struttura portante in acciaio e pannelli del tipo sanwich con lamiera e isolante in poliuretano espanso. È stato, quindi, necessario procedere alla rimozione di una parte dei pannelli del controsoffitto per areare i locali e consentire lo smaltimento dei fumi. Questa procedura ha consentito di preservare tutta la documentazione cartacea che si trovava all'interno e che poteva essere irrimediabilmente danneggiata. Per poter operare all'interno è stato necessario l'uso degli autorespiratori. L'innesco dell'incendio è riconducibile a cause di natura elettrica. Non vi sono stati danni alle strutture portanti.

