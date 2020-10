ARRIVA LA CORSA

UDINE Chi domani e martedì 20 ottobre dovrà muoversi sulle strade del territorio provinciale di Udine dovrà armarsi di pazienza, date le tante modifiche alla viabilità necessarie allo svolgimento in tutta sicurezza delle due tappe in regione del Giro d'Italia, la Rivolto-Piancavallo e la Udine-San Daniele del Friuli.

IN QUESTURA A UDINE

Ieri mattina sono stati illustrati gli accorgimenti presi dalle forze dell'ordine, di concerto con gli organizzatori della Corsa Rosa, fermo restando che è stato elaborato un accurato piano per la viabilità alternativa e che saranno centinaia, tra volontari e operatori di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Volontari di Protezione Civile, i soggetti che vigileranno sul percorso. Il consiglio, per chi deve muoversi, è di informarsi preventivamente sugli orari di chiusura.

I PROVVEDIMENTI

In entrambe le giornate di gara le strade chiuderanno 2 ore prima della partenza, tornando libere subito dopo il passaggio dei ciclisti (a sancire il via libera sarà il mezzo degli organizzatori con il cartello fine corsa). Al proposito il comandante della Polizia stradale di Udine, Alessandro De Ruosi, ha messo in guardia: «L'invito ai cittadini è di spostarsi solo per estrema necessità nelle vicinanze del percorso, e, nel caso, facendolo con molto anticipo. Qualche disagio ci sarà sicuramente e sarà indispensabile armarsi di pazienza».

LA QUINDICESIMA TAPPA

Domenica prenderà il via dalla base di Rivolto alle 11, quindi la viabilità sarà interdetta a partire dalle 9. Il tratto di arteria parallelo alla base dell'aeronautica, relativo alla SS 13 Pontebbana, sarà off limits per gli automobilisti che saranno indirizzati lungo la viabilità alternativa; tutta la viabilità minore sarà poi gestita direttamente dai Comuni attraversati dalla corsa. Restrizioni alla circolazione poi nell'area tra Tolmezzo e Villa Santina, con il traffico verso la Val Degano che sarà deviato lungo la SS52 Bis della Valle del But in attesa che i corridori affrontino la Val Tagliamento fino a Priuso di Socchieve da dove poi attaccheranno la salita di Passo Rest.

LA SEDICESIMA TAPPA

Molto più complessa la situazione di martedì, con il territorio provinciale che sarà attraversato da est a ovest, e i disagi per la circolazione saranno inevitabili. Dopo la partenza dal centro di Udine, alle 10 del mattino, la carovana rosa percorrerà un tratto di statale 13 Pontebbana (dalla città a Tavagnacco sarà chiusa già dalle 8) spostandosi verso Cividale, le Valli del Natisone e Faedis, per poi dirigersi verso Magnano in Riviera, Majano, Ragogna con il percorso di Muris affrontato per tre volte e infine San Daniele. Il percorso dei ciclisti, tra Tarcento e Buja attraverserà di nuovo la statale 13, ma solo per questo specifico caso l'arteria chiuderà mezz'ora prima del passaggio dei corridori.

PER IL PUBBLICO

Non ci saranno prescrizioni particolari, se non quelle legate all'emergenza Coronavirus. A ricordarlo il questore friulano Manuela De Bernardin Stadoan: «Siamo in un momento delicato a causa della pandemia, quindi sarà importante che le persone indossino le mascherine e rispettino il distanziamento, senza creare assembramenti come accadeva in passato sulle strade del Giro. Le forze dell'ordine e i volontari presidieranno le strade affinché tutto possa svolgersi senza problemi». L'organizzatore delle tappe regionali del Giro, Enzo Cainero è fiducioso, ma si appella al pubblico per il massimo rispetto delle norme anti-contagio. Rimane l'incognita proprio sulla tappa di martedì, in quanto lunedì con la giornata di riposo del Giro, verranno effettuati i tamponi sui ciclisti; dall'esito dello screening si capirà se la manifestazione potrà proseguire o meno dopo i vari ritiri dei giorni scorsi.

