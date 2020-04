Altre 65 persone multate in Friuli nella giornata del primo aprile causa violazione delle norme da Covid-19. Le forze dell'ordine hanno controllato complessivamente 1.557 cittadini. Di questi, sette sono stati denunciati per false dichiarazioni. Sottoposti a verifiche anche 387 esercizi commerciali: per due è scattata anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura per un periodo che può variare tra i cinque e i trenta giorni e che sarà stabilito dalla Prefettura. Durante uno dei controlli di routine effettuato dai carabinieri della compagnia di Cividale, una donna ha rifiutato di sottoporsi alla prova dell'alcoltest. Per questo, la conducente residente a Pulfero è stata denunciata a piede libero, mentre a San Giorgio di Nogaro i finanzieri hanno denunciato un ventenne del posto mentre circolava senza valide motivazioni con lo skate. In Fvg sono 3.333 le persone controllate mercoledì. Di queste, 155 sono state sanzionate per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Durante le verifiche, otto persone sono state denunciate per falso, una per altri reati. Controllati anche 1.391 esercizi commerciali: due attività sanzionate, altre due chiuse provvisoriamente. I finanzieri di Gorizia invece hanno sequestrato oltre 17 mila litri di un gel igienizzante per mani, abusivamente riportante sulle 21.600 confezioni un'azione disinfettante, germicida e antibatterica mai sottoposta alla validazione ministeriale. Il blitz è stato portato a termine a a Voghera.

