DUE MESI DI SILENZIO

UDINE Non si alza dal 3 marzo, il sipario del Giovanni da Udine: dopo lo spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, è arrivato lo stop a tempo indeterminato. L'ente, però, sta già organizzando nuove iniziative.

CANALE PODCAST SUL WEB

«Siamo frenati, ma non ci siamo fermati. Entro fine maggio spiega il presidente della Fondazione, Gianni Nistri - sarà avviato un canale podcast su web tv, con appuntamenti a cadenza settimanale: non saranno trasmessi spettacoli, anche per non alimentare la convinzione che il teatro si gode dal divano. Parleremo di teatro, musica e prosa con i nostri direttori artistici, per mantenere i rapporti con gli appassionati e sollecitare la curiosità delle persone, facendo venir loro voglia di tornare. La programmazione durerà un paio di mesi».

EVENTI ALL'APERTO

Il Teatrone è al lavoro anche su un altro progetto, che riguarderà l'estate: «Vorremmo inserirci in Udine Estate con un una serie di spettacoli all'aperto: l'intenzione è di allestire un palco nello spazio esterno, dove ospitare prosa e musica coprendo i mesi di luglio e agosto con periodicità settimanale, lasciando comunque la possibilità di usare il palco anche per altre iniziative».

«Vorremmo anche vendere un biglietto, simbolico, perché non passi l'idea che l'arte sia gratis, ma c'è un ostacolo: secondo le norme che stanno impostando sembra che prenotazioni e pagamenti si potranno fare solo online».

SFIDE E OSTACOLI

In questa situazione, pianificare è complesso: «È una sorta di gioco all'incastro spiega Nistri - Vogliamo portare artisti, anche di livello nazionale, come monologhisti, comici e qualche gruppo di musica da operetta; ci sarà da verificare la loro disponibilità: il problema è che siamo tutti sulla stessa barca, in sospeso, e quindi è difficile fissare date. Per questo, nonostante lo stop all'attività sul palco, noi lavoriamo il doppio».

LA SITUAZIONE

A complicare il lavoro c'è il fatto che sono bloccati anche gli accessi agli uffici del teatro, almeno fino al 17 maggio. «Avremmo molte cose da fare proprio per tamponare queste situazioni spiega il presidente - abbiamo bisogno di confrontarci con i colleghi. Quando si programma, emergono problemi ogni dieci minuti e non possiamo sempre fare una videoconferenza». Il Giovanni da Udine ha 19 dipendenti più 15 maschere assunte a stagione; qualcuno è in cassa integrazione (le maschere, ad esempio), altri usano ferie e permessi. «Vedremo cosa accadrà adesso continua Nistri - Speriamo si possa rientrare: non ci sono grandi problemi di sicurezza, dato che praticamente c'è un dipendente per stanza. Ovviamente, saranno adottate tutte le misure: distanziamento, dpi, sanificazione». Per quanto riguarda il bilancio, il presidente non è preoccupato per il 2020: non si pagano le compagnie, ma ci sono comunque i costi fissi (come manutenzioni e bollette) e i rimborsi degli abbonati (tramite voucher, che prevede un credito da spendere a teatro quando riprenderanno le attività). «Stiamo aspettando di tornare a teatro per cercare di stimare come si completerà l'anno, dato che non sappiamo quando si riprenderà. Comunque, l'assessore regionale Tiziana Gibelli ha assicurato che i contributi di quest'anno saranno confermati, se rendicontati. Il problema sarà il 2021».

IL FUTURO.

Il timore è il taglio dei contributi pubblici: «Anche con un buon incasso dal pubblico, senza i fondi della Regione (circa 800mila euro) e Comune (circa 500mila euro), dovremmo ridurre la stagione. Non spenderemo tutti i fondi di quest'anno, così da avere qualcosa per l'autunno e il 2021, ma si tratterà di qualche centinaio di migliaia di euro. Per il 2021 aspettiamo di sapere se e di quanto saranno tagliati i contributi: fino al 10% saremmo contenti, oltre ci saranno problemi». Se in autunno l'attività riprenderà, inoltre, sarà in modo completamente diverso: «Abbiamo già stimato che per tenere le distanze, dovremo ridurre i posti da 1.200 a circa 350. Inoltre spiega il presidente - stiamo trattando per dotarci di termoscanner per misurare la temperatura agli ingressi». I cambiamenti riguarderanno anche gli spettacoli: «Abbiamo cominciato ad abbozzare la prossima programmazione conclude Nistri - l'obbligo di distanziamento, però, creerà problemi di gestione di musicisti e attori sul palco, anche se qualcuno stia già producendo spettacoli in linea con le norme, con una regia attendibile anche nella distanza degli attori. Ma chi li ha già pronti, o li rivedrà, e non è facile, o avrà difficoltà a portarli in giro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

