L'INTERVISTA

UDINE La musica non si ferma. Il Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine ha chiuso le aule per trasferirsi in un mondo virtuale fatto di lezioni, esami, esercitazioni e scambi artistici. Per un esercito di quasi 600 giovani musicisti, la parola d'ordine oggi è connessione: fino a nuovo ordine, infatti, il tutto vola on line. Abbiamo chiesto al Direttore Virginio Zoccatelli, impegnato in prima linea, qual è la situazione a quasi tre mesi dal lockdown.

«Premesso che ci sono difficoltà a conciliare mezzo informatico e fedeltà di suono spiega ho puntato sul principio di un ambiente formativo che mantenesse costante il monitoraggio dell'avanzamento degli studi, valorizzando la didattica di emergenza sulla base di un percorso educativo e relazionale».

Che percentuale di insegnanti svolge attività on line? «Praticamente tutti, salvo coro e orchestra per motivi oggettivi. Credo sia necessario trovare nuovi paradigmi e noto che ognuno si è organizzato al meglio. Compreso chi fa suonare l'allievo con accompagnamento d'orchestra virtuale, in preparazione alla laurea. Considerate le problematicità, sono quindi orgoglioso di vedere che la totalità dei professori è operativa, a garanzia del diritto allo studio».

Qual è il feedback dei docenti?

«Da un lato sono salvaguardati i valori sociali: abbiamo evidenziato infatti come in molti casi ci sia stato addirittura un maggiore livello performativo, senza perdere in qualità. Dall'altro lato, però, proprio in questi giorni percepiamo una certa stanchezza, unita al desiderio di tornare alla normalità. Questo ovviamente non dipenderà da noi, ma dalle disposizioni a livello ministeriale. C'è una piattaforma ufficiale per le lezioni? Per il momento, ognuno ha libera scelta. Tra poco inizieremo a utilizzare Microsoft Teams, in particolare per gli esami».

Come si svolgeranno le sessioni d'esame?

«In gran parte on line, sia di materie orali e pratiche, sia di strumento. E le prove di ammissione? Le abbiamo pianificate dopo il 15 giugno, richiedendo l'invio di audio-video della durata di circa dieci minuti per ogni aspirante. Per gli allievi stranieri, le prove sono invece slittate a settembre, in modalità ancora da definire. Abbiamo notato con piacere che la richiesta di ammissioni non ha subito alcuna flessione, nonostante il periodo, con una buona aspettativa di nuovi allievi».

Le attività concertistiche calendarizzate saranno recuperate?

«Sì, come ad esempio i dodici concerti dei docenti che avrebbero dovuto svolgersi in primavera, rimandati tra settembre e ottobre, compatibilmente con le nuove normative di affluenza pubblico. Stiamo comunque organizzando una serie di concerti in streaming su Facebook e Youtube, in linea con le nuove tecnologie, per sottolineare la vocazione educativa e divulgativa del nostro Conservatorio».

Daniela Bonitatibus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA