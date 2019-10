Giovani migranti molesti, a Paularo scoppia la protesta dei cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PETIZIONEPAULARO A Paularo è stata avviata una petizione per l'allontanamento di 15 giovani pakistani arrivati in paese a metà settembre e da allora distintisi, a differenza dei migranti che li hanno preceduti, per comportamenti considerati inadeguati: «Hanno l'abitudine di ritrovarsi a ogni ora del giorno e della notte, in gruppetti da tre a cinque si legge tra l'altro nella petizione -, per consumare alcool e probabilmente altre sostanze in modo smisurato».LA SCINTILLAAd avviare la petizione è stato l'ex sindaco Ottorino Faleschini...