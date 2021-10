Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIORNATA DI FESTAUDINE Cinque giovani convinti e preparati a un passo dal sacerdozio, punta di una squadra che nel Seminario interdiocesano di Castellerio si sta ingrossando anno dopo anno, rappresentano una circostanza significativa per la Chiesa friulana. Oggi è dunque festa grande per l'Arcidiocesi di Udine che alle 16 si riunirà in Cattedrale per l'ordinazione diaconale l'ultimo passo prima della ordinazione sacerdotale che,...