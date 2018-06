Gioco d'azzardo, la mossa giusta degli esercenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOTTA ALLA LUDOPATIAUDINE Giornate decisive per il progetto The smart play - La mossa giustapromosso dall'Amministrazione comunale e che mira a far dismettere nei locali pubblici le macchinette per il gioco d'azzardo e promuovere al contempo una cultura del gioco positiva. Gli esercenti hanno infatti tempo fino al 15 giugno per aderire alla prima fase del progetto (il modulo da compilare è reperibile sul sito internet del Comune) dichiarando di condividere le finalità del progetto e dii aver dismesso le macchinette per il gioco lecito nel...