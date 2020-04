«Avviare il riavvio». È l'obiettivo con cui l'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, si appresta ad affrontare una settimana densa di appuntamenti in videoconferenza con una molteplicità di soggetti del mondo culturale, dopo che il ciclone Covid-19 ha spazzato via la programmazione di quasi tutto il primo semestre, lasciando numerose incognite anche sulla riprogrammazione. Evidente la necessità di evitare le sovrapposizioni e di verificare ciò che effettivamente possa essere riproposto mantenendo integra la sua ragion d'essere. Perciò da lunedì Gibelli ha in programma sei appuntamenti con i rappresentanti di musei, biblioteche, teatri, cinema e festival cinema, musica ed eventi. Seppure la ripresa sarà lenta e graduale, si stanno ponendo le basi perché le moltissime proposte tornino a pullulare sul territorio regionale nel migliore dei modi possibili. Gli incontri arrivano dopo che la Giunta ha dato il via libera a un articolato disegno di legge che attiva tutti gli strumenti in mano alla Regione per agire a supporto delle imprese del settore e delle persone che vi lavorano. A maggio previsto l'arrivo della norma in Consiglio. Gibelli ha già incontrato i ministri della Cultura e dello Sport gli ambiti di sua competenza - per sollecitare gli interventi di sostegno che competono allo Stato.

