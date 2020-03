Gian Mario Villalta, 61 anni, è insegnante, scrittore e curatore del Festival Pordenonelegge

Come vive questa emergenza?

«Male. Si fatica a portare avanti la giornata quando viene meno giorno dopo giorno l'orizzonte che dava senso al fare e al pensare. Ne approfitto per studiare: la normale routine non lascia mai abbastanza spazio per farlo».

Il suo nuovo romanzo è ambientato in una chiesa. Ora sono vietate anche le messe...

«Ho indovinato il momento giusto per uscire con il libro! Proprio nel libro c'è un appello sulla perdita di comunità che insidia la vita di tutti. Alla comunità abbiamo sostituito le preferenze, in base alle quali selezioniamo le relazioni con chi già la pensa o si comporta come noi, come ci impongono le telecomunicazioni. E ora non si può fare altro che accelerare in questa direzione. O forse».

Come è cambiata la sua vita quotidiana?

«Le telecomunicazioni risultano palliative rispetto all'orizzonte di senso che scandiva in precedenza le giornate. Cerchiamo di darci reciproco conforto e di mantenere vivo l'interesse per la vita di prima in attesa che riprenda il suo corso. Qualcosa si riesce a fare, ma sempre in una dimensione spaesata e spaesante. Sono finiti gli anni di Boccaccio, quando si andava in collina a raccontarsela! Scherzi a parte, le modalità, gli orari, la geografia delle relazioni che la situazione richiede sono molto vincolanti».

Gli italiani sembrano aver perso la memoria di autotutela della comunità. Come rimediare?

«Oggi non si può ignorare ciò che la medicina ci dice e neppure ignorare i limiti della medicina, che non può fare miracoli, ma dà senso a cautele e comportamenti adeguati. L'individualismo narcisistico maturato negli ultimi decenni ci porta a ignorare che la nostra stessa esistenza fisica è frutto di una comunità. I più capaci di comprendere non devono tacere».

Una volta passata l'emergenza, che lezione ne potremmo trarre?

«Dimentichiamo che diventare essere umani è un cammino infinito e confidiamo solo nella potenza, quando è la fragilità che ci apre alla conoscenza e all'amore. Dovrebbe essere questa forse la lezione, ma non l'abbiamo mai imparata e non accadrà questa volta».

Lorenzo Marchiori

