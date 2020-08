L'ANDAMENTO

UDINE Gli incentivi per l'acquisto di auto ecologiche e la rottamazione dei vecchi veicoli inquinanti avevano colto nel segno già nel 2019, quando c'era stato un numero esorbitante di richieste indirizzate alla Regione per il tramite delle Camere di commercio.

UDINE E PORDENONE

Ma il 2020 ha visto un boom ancora più ragguardevole, con dati che hanno già superato quelli raggiunti lo scorso anno

In provincia di Udine, infatti, nel 2019 le istanze presentate dai cittadini che avevano acquistato una macchina bifuel benzina-metano, oppure un veicolo ibrido o elettrico erano state 354, per un totale di 1,507 milioni di euro di contributi chiesti. Quest'anno, nei primi sette mesi (dal primo gennaio al 22 luglio scorso), sono state ricevute dagli uffici camerali 436 richieste, ossia 82 istanze in più rispetto al 2019, per un totale di 1,752 milioni di euro, ovvero oltre 200mila euro in più della scorsa annata. Risultano anche cinque domande in archiviazione.

Nel Pordenonese, invece, nel 2019 dal 1. gennaio al 31 dicembre erano state presentate 245 domande, per un totale di 950mila 500 euro di contributi richiesti. Nel 2020, anche in questo caso, entrambi i dati sono stati surclassati: le istanze ricevute in soli sette mesi, infatti (dal 1. gennaio al 27 luglio), sono state 282, 37 in più, e la quota raggiunta è stata di 1,124 milioni, 173mila 500 euro in più dello scorso anno.

GORIZIA E TRIESTE

Lo stesso discorso vale anche per le province di Gorizia e di Trieste. Nell'Isontino, infatti, nel 2019, con il nuovo regolamento, che ha fatto partire la raccolta delle istanze dal 17 settembre, sono state ricevute 94 domande, per un totale di 374mila euro: sono state liquidate 11 domande per veicoli ibridi e 3 per mezzi elettrici con 59mila euro con fondi stanziati nel 2018, mentre con risorse messe per il 2019 sono state finanziate 26 richieste per auto ibride, 2 per elettriche e una a metano. Con i fondi 2020, infine, sono stati liquidati contributi per 31 domande per mezzi ibridi, 2 per veicoli elettrici e 1 a metano per un totale di 137mila euro. Due domande, invece, sono state archiviate. Ma quest'anno le istanze ricevute a Gorizia fino al 17 luglio scorso sono state 111 per auto ibride, 18 per elettriche e 2 a metano per un totale di 540mila euro, 166mila euro in più dell'anno precedente. A Trieste le domande del 2019 erano state 175, per un totale di 697mila euro di contributi chiesti, mentre quest'anno, al 22 luglio, sono già state ricevute 244 richieste, per un importo complessivo di 992mila euro.

