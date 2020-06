Via libera da oggi alla riapertura dei confini tra Austria e Italia, con molti friulani pronti a varcare le frontiere di Coccau a Tarvisio oppure di Passo di Monte Croce in Carnia, per tornare in luoghi che da tempo hanno iniziato a sentire come propri.

Ieri pomeriggio a Coccau, nel Tarvisiano, poco dopo il turno di frontiera si sono incontrati per un ideale brindisi alla riapertura del triplice confine i sindaci di Tarvisio, delle città austriache di Feistritz, Finkestein, Arnoldstein e il vice sindaco di Villach e le slovene Kranisca Gora, Bovec e Jesenice, mentre allo scoccare della mezzanotte è scattato un flashmob spontaneo dei cittadini che hanno festeggiato, dopo novantasette giorni, la fine dei controlli da parte della polizia di frontiera. Anche se l'apertura scattava solo alla mezzanotte già da alcuni giorni i turisti austriaci e tedeschi sono tornati sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro e Grado. In Austria, da ieri, le mascherine non sono più obbligatorie nei negozi, supermercati e ristoranti. Va solo indossata sui mezzi pubblici, nelle farmacie, ambulatori medici e nei contesti che non consentono il distanziamento sociale di un metro (parrucchieri ed estetisti)

Ieri mattina, invece, i sindaci di Gorizia e Nova Gorica Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic hanno simbolicamente tolto la barriera tra Italia e Slovenia al confine di via San Gabriele, tagliando un nastro. I due sindaci hanno ricordato la collaborazione che ha unito le due città anche durante il lockdown, ribadendo che il territorio è unico e che l'Europa deve essere quella del Gect e della candidatura congiunta delle due città a capitali della cultura 2025.

«Un altro importante passo verso la normalità l'ha definitia Ziberna - So che c'è chi avrebbe preferito che il confine rimanesse chiuso per evitare la fuga verso la Slovenia per l'acquisto di carburante, sigarette e altri prodotti. Posso capire, ma non è così che si possono risolvere problemi che hanno altre cause, ben precise: la differente fiscalità e il minor costo del lavoro che rende le attività commerciali slovene più competitive».

