In vista della campagna di vaccinazione anti-Covid la Regione ha provveduto all'acquisto di 8 frigoriferi speciali (in tutto 95mila euro) per garantire la conservazione del vaccino e in stretto contatto con la struttura commissariale sta individuando i siti di somministrazione. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Dopo aver scelto come siti di stoccaggio le farmacie ospedaliere di Trieste, Udine, Pordenone, Monfalcone e Tolmezzo, il prossimo passaggio riguarda l'individuazione delle sedi di somministrazione del vaccino e il loro allestimento. La Regione affiancherà la struttura commissariale anche nel reclutamento del personale: oltre al bando nazionale per 15mila posti tra medici e infermieri, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia cerca sul territorio di coinvolgere i professionisti arruolabili registrando la disponibilità delle scuole di specializzazione e di operatori sanitari in pensione, per i quali sarà previsto un breve ciclo formativo per espletare al meglio le operazioni di vaccinazione. Nell'ambito delle categorie di persone che per prime verranno vaccinate, ha sottolineato Riccardi, la direttiva è di procedere nell'ordine con il personale del sistema sanitario, quello delle case di riposo e gli ospiti delle stesse residenze per anziani. Mentre nei primi due casi saranno i singoli a recarsi nelle sedi di somministrazione, per gli anziani è previsto che delle squadre sanitarie si rechino nelle strutture per le vaccinazioni. «Il lavoro di preparazione e di organizzazione ci terrà impegnati per tutto il periodo festivo» ha fatto sapere Riccardi. Il prossimo appuntamento operativo è fissato per lunedì 14 dicembre, quando il gruppo tecnico a cui partecipa anche la Regione dovrà affrontare il tema della catena logistica, dallo stoccaggio alla somministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA