I NUMERI

UDINE Sono già 4.800 le richieste di colloquio inviate per la giornata di sabato 14 novembre, data della 15^ Fiera del Lavoro FVG organizzata da Alig, l'Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale che si svolgerà interamente online per un'iniziativa unica a livello nazionale.

I candidati cercano di accaparrarsi, in questo difficile momento anche per il mercato del lavoro, uno dei 460 posti di lavoro offerti dalle 55 aziende che partecipano quest'anno all'iniziativa.

C'è tempo fino a sabato per iscriversi online sul sito www.alig.it attraverso il form dedicato alla fiera, caricare il proprio curriculum online e scegliere dall'elenco le aziende (massimo 10) a cui candidarsi. Sulla pagina Facebook di Alig è possibile guardare tutti i video di presentazione delle imprese che illustrano brevemente sia il proprio settore di attività, sia le tipologie di profili che stanno cercando.

L'organizzazione invia le candidature ad ogni azienda che può così vagliare i curricula e decidere quali ragazzi incontrare online nella giornata del 14 novembre. Visto il grandissimo numeri di candidature, nel caso in cui la giornata del 14 novembre non fosse sufficiente a garantire i colloqui a tutti i profili selezionati, alcuni incontri saranno programmati successivamente.

Gestire migliaia di colloqui online in una sola giornata ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole: - commenta Marco Sartor, Presidente di Alig - il giorno della fiera abbiamo assoldato 30 career angels che assisteranno i ragazzi nei colloqui che saranno effettuati in stanze virtuali.

Siamo convinti che le presentazioni aziendali online e la fase di screening dei cv renderanno i colloqui online molto più mirati e promettenti sia per le imprese sia per i candidati

Nella giornata della Fiera del Lavoro, i colloqui saranno divisi tra mattina e pomeriggio e gestiti attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Ogni azienda avrà a disposizione un moderatore Alig che accompagnerà i ragazzi all'interno delle stanze virtuali dei colloqui e li farà uscire in chiusura dei colloqui.TI

La Fiera del Lavoro non rinuncia alla parte di approfondimento e di intrattenimento che solitamente si svolgeva sul palco del Teatro.

Alle 17, il talk show condotto come ogni anno dal vicedirettore del TG5 Giuseppe De Filippi sarà in diretta Facebook sulla pagina Alig e ospiterà cinque laureati dell'Università di Udine che hanno aperto altrettante start-up di successo: Alvise Abu-Khalil con Getyourbill, Simone Scodellaro con Seay, Mauro Germani con Soplaya, Lorenzo Polentes con No Exit Room e Alessandro Armellini con Advantech Time. Il talk show è sostenuto dal progetto regionale SISSI.

Alle 18.30 gli studenti di Uniud intervisteranno in diretta Youtube Mara Maionchi, la popolare discografica, speaker radiofonica, volto televisivo e giudice di numerosi talent. La diretta con Mara Maionchi è gratuita e aperta a tutti ma, per poter accedere allo streaming, è necessario iscriversi sul sito alig.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA