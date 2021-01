LA CLASSIFICA

UDINE A Udine, la gestione dei rifiuti costa solo 119 euro ad abitante, contro, ad esempio, i 366,11 euro di Venezia. Una cifra che pone la nostra città al primo posto (è la meno cara) della classifica dell'Ispra-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel Rapporto dei Rifiuti Urbani 2020, con un piccolo problema: il confronto fatto dall'ente pubblico di ricerca riguarda i capoluoghi di regione, cosa che Udine non è. Detto questo, le cifre, relative al 2019, testimoniano comunque la virtuosità del sistema: nel capoluogo friulano, il costo del servizio di igiene urbana per un chilo di rifiuti è di 20,10 eurocentesimi con una produzione di 58,6 mila tonnellate di cui 37,5 mila tonnellate raccolte in modo differenziato; al secondo posto, segue L'Aquila con 24,52 mentre in coda si trova Cagliari dove il costo arriva a 66,43 eurocentesimi. Come detto, Udine è ai vertici anche per quanto riguarda il peso pro-capite del servizio (119 euro); la percentuale di copertura del costo totale rispetto ai proventi dalla tariffa (12,32 milioni di euro) è invece del 104,5 per cento. La classifica è stata accolta con soddisfazione sia dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, sia dalla Net spa, secondo cui «l'annuale rapporto certifica Net come gestore economicamente più virtuoso nell'intero panorama nazionale». «Strepitoso è l'aggettivo corretto per descrivere questi numeri che ci devono inorgoglire e motivare a fare ancora di più e ancora meglio in futuro. Ora è necessario infatti proseguire su questa strada con ancora maggiore determinazione ha detto il primo cittadino (che ha anche commentato l'inserimento di Udine tra i capoluoghi di regione con Certo, è il capoluogo del Friuli) -. Peraltro, ci tengo a sottolineare che queste classifiche sono stilate dall'Ispra, ente di ricerca ministeriale che da anni è il faro nazionale in tema delle analisi del ciclo e della gestione dei rifiuti urbani in Italia che fotografano in maniera oggettiva la realtà e quindi la virtuosità economica di Net e della città di Udine. L'attenzione all'ambiente premia anche economicamente, con costi contenuti e un servizio eccellente. Dobbiamo proseguire così». «Un risultato eccezionale, superiore a qualsiasi aspettativa, di cui siamo estremamente orgogliosi è intervenuto il presidente di Net, Mario Raggi -. Un primato che coinvolge tutta la squadra di Net, a partire dai dipendenti e colleghi che voglio ringraziare anche pubblicamente. Ma la soddisfazione nasce soprattutto dal fatto che la componente di costo che ha contribuito a posizionarci al primo posto italiano è, come si evince da rapporto Ispra, la componente dei costi generali (circa 2,62 euro pro-capite, ndr) cioè l'indice che valuta l'efficienza e l'economicità dell'azienda. L'ambiente è una risorsa preziosissima, l'unica che abbiamo, ed è di tutti. Ambiente fa rima con futuro e non possiamo assolutamente dimenticarlo, specie in questi tempi di difficoltà».

Alessia Pilotto

