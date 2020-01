Gemona dovrà risarcire l'ex gestore del parco

IL VERDETTO

GEMONA Il Comune di Gemona dovrà risarcire con 44mila euro l'ex gestore del parco pubblico situato in via Dante Alighieri con annesso chiosco per la somministrazione di bibite e alimenti. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale su ricorso dell'ex gestore, Mirko Ciorba, assistitito dall'avvocato Hans-Magnus Egger, in merito a una controversia che si trascina da parecchi anni. Il gestore lamentava ritardi da parte comunale nella consegna del bene: l'aprile 2012 anziché l'ottobre 2011 come prescritto dal capitolato della gara indetta dall'Amministrazione gemonese. E siccome alcuni lavori non eseguiti avrebbero comportato difficoltà importanti di gestione, il promotore del ricorso previa diffida a provvedere rimasta inascoltata ha deciso di recedere dal contratto. A sua volta il Comune di Gemona lamentava il mancato pagamento di canoni dovuti, ma il giudice ordinario (Tribunale civile) al quale in prima battuta era stata affidata la controversia si è dichiarato incompetente in favore della giustizia amministrativa. E così si è approdati al giudizio del Tar, che non ha trascurato i diritti rivendicati dal Comune: ha fissato, infatti, nella misura di 60.684 euro il danno da risarcire a Ciorba e in 16.469 il dovuto al Comune. Compensando le sue cifre, si ottiene la somma di 44.215 euro, dovuta all'ex gestore sulla scorta della sentenza.

M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA