AGRICOLTURAUDINE Dove non hanno colpito gli effetti della pandemia, ha colpito, e duramente, il clima. Le colture, soprattutto i frutteti, già provati dalla lotta alla cimice asiatica marmorata, oggi si trovano a fare i conti con una gelata che ha messo in ginocchio numerosi agricoltori. Se per i vigneti le perdite, finora stimate, vanno dal 5 al 30%, per gli alberi da frutto è stata una strage. «La gelata ha colpito a macchia di leopardo ...