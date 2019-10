CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GARA UNICATRIESTE Due servizi essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, l'elisoccorso e gli interveti dal cielo della Protezione civile, saranno al centro di una gara unica, pur se articolata in due lotti.Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, che regge sia la delega alla Salute che quella alla Protezione civile.L'APPALTOLa gara in parola è attualmente in corso di preparazione a cura della stazione appaltante, che sarà il Servizio sanitario regionale...