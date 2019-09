CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

G iunto il momento del gran finale di Pordenonelegge, in attesa del bilancio finale degli organizzatori, è il momento delle previsioni e opinioni sull'edizione dei vent'anni, che ha coniugato l'esperienza accumulata nel tempo (con percorsi mirati per un pubblico di gusti differenti e un'organizzazione degli appuntamenti scandita dai volenterosi Angeli a ritmi sempre più svizzeri) con l'andamento attuale del mercato editoriale italiano che non ha vissuto di grandi nomi in termini assoluti, ma che comunque resta vivace, come dimostrato dalla...