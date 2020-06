CONSIGLIO REGIONALE

TRIESTE È probabile che la gestione delle strade provinciali torni a casa, ovvero ritorno in capo alle nuove province pensata dalla riforma degli enti locali dell'attuale maggioranza di Governo regionale, dopo che la soppressione delle storiche Province e la costituzione delle Uti, ad opera della passata legislatura, aveva messo in campo le strade provinciali ad Fvg Strade, la società partecipata interamente dalla Regione per occuparsi della viabilità ex Anas. Ad annunciare un'azione su questa materia è stato ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, in un suo intervento in Consiglio regionale, dove è in discussione la legge multisettoriale 93 e dove si è posto un problema ancora non risolto riguardante parte del personale di Fvg Strade. Lì, infatti, convivono dipendenti che hanno il contratto ex Anas e gli ex dipendenti provinciali assunti con il contratto del comparto unico. La differenza della busta paga si sostanzia «in qualche centinaia di euro in meno per i secondi», ha spiegato il consigliere regionale Dem Diego Moretti, che ieri ha presentato un emendamento, poi considerato erroneamente non ammissibile dal presidente dell'Aula, per regolarizzare la situazione. «Sui dipendenti di Fvg Strade la Giunta Fedriga e il Centrodestra continuano a rinviare una decisione ormai non più procrastinabile e che espone la società al rischio di inutili contenzioni», ha affermato. L'assessore Pizzimenti ha però assicurato: «Entro tre mesi la Giunta regionale formulerà una proposta di riorganizzazione della gestione delle strade e delle vie ciclabili, rivedendo le competenze complessive di Fvg Strade e mettendo così ordine anche all'inquadramento contrattuale degli attuali dipendenti della società». L'idea della Giunta è di «presentare una riorganizzazione gestionale dell'oggetto di FvgStrade nella sua complessità, che comprenda sia la gestione della viabilità regionale che delle ciclabili - ha specificato Pizzimenti -. I tempi sono maturi alla luce anche della riorganizzazione degli enti locali e della possibilità di individuare un soggetto diverso per la rispettiva competenza sulla gestione delle strade». I dettagli dell'operazione non sono ancora delineati, ma l'orientamento sì, ha confermato il capogruppo della Lega in Consiglio, Mauro Bordin. «Con la chiusura delle Province si è creato un problema enorme per la gestione delle infrastrutture provinciali e, per diversi motivi, non si è avuta più l'efficienza registrata con la gestione precedente», spiega. A ciò «si aggiungono i problemi contrattuali e un processo di integrazione e armonizzazione dai tempi lunghi. Da qui due le vie: o accelerare questo processo, se possibile, o operare un decentramento con il trasferimento di competenze ai costituendi quattro enti sub regionali di area vasta. La discussione sul disegno di legge Omnibus 93 è proseguita ieri tutto il giorno con l'approvazione di diversi Capi, tra cui quello relativo a interventi su cultura e sport che ha previsto l'approvazione di un emendamento a firma Bordin e Alberto Budai che dà la possibilità agli enti locali di prorogare le concessioni di impianti sportivi in essere fino a dicembre 2021. Una soluzione su cui sono piovute le critiche del Pd. Attacco alla maggioranza da parte del M5S, invece, in merito all'emendamento, approvato, che sposta di un anno dal 3 agosto 2020 al 31 agosto 2021 l'entrata in vigore dell'obbligo di togliere le slot machine poste entro 500 metri da luoghi sensibili. «Consideriamo gravissima questa scelta del Centrodestra», ha sostenuto il consigliere pentastellato Andrea Ussai. In apertura di seduta il presidente dell'Assemblea, Piero Mauro Zanin, ha ricordato la figura dell'ex consigliere e presidente del Consiglio Bruno Longo mancato a marzo. Ieri l'Ufficio di presidenza ha anche approvato il risultato di amministrazione 2019 del Consiglio, con un avanzo di 5,2 milioni. La parte non vincolata, cioè 1,888 milioni, «sarà restituita alla Giunta per interventi direttamente attivabili sul territorio». Soldi che, ha dichiarato l'assessore Riccardi, saranno destinati al bonus per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

