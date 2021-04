Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPEREUDINE Quindici milioni per le opere di collegamento allo stabilimento Caffaro di Torviscosa; 3,6 milioni per i lavori di restauro dell'esedra di levante a Villa Manin di Passariano, che ospiterà sale espositive; 6 milioni per l'implementazione di alcune opere che consentiranno ai Comuni montani di Claut, Pontebba, Tarvisio, Forni Avoltri e Sappada di prepararsi per Eyof 2023, il Festival invernale dei giochi olimpici della gioventù...