FURTO

LIGNANO L'altra notte verso le 2.30 circa, alcuni malviventi sono penetrati negli uffici dell'Hotel Columbus, a Lignano Sabbiadoro, impossessandosi della cassaforte con circa 50mila euro, facendo perdere ben presto le loro tracce. I malviventi, tre o quattro, si sono serviti dell'ingresso secondario che dà su vicolo Marano, sono entrati nei garage e da lì sono saliti nell'ufficio che si trova al piano rialzato. Il guardiano notturno dell'Hotel Domenico Poggi, ex assessore comunale, che per qualche momento si trovava nella hall dell'albergo non si è accorto di nulla fino a quando non ha sentito uno strano rumore giungere dai garage, si è avvicinato alla scala per accertarsi cosa fosse accaduto e soltanto in quel momento ha sentito partire un'auto a tutta velocità facendo sgommare le ruote sull'asfalto. È entrato in ufficio ed ha visto che la cassaforte che si trovava in un angolo aveva preso il volo. I malviventi, senza dubbio dei professionisti, sapevano alla perfezione ogni dettaglio. La cassaforte della grandezza circa di un frigorifero era fissata al muro: i malviventi l'hanno subito scardinata dal muro. Si è trattato di un'operazione lampo, pianificata nei dettagli. Evidentemente - è una delle prime ipotesi - qualcuno dei malviventi forse teneva sotto controllo il guardiano notturno ed appena si è allontanato, sono entrati in azione con una velocità lampo. A Poggi non è rimasto altro che dare l'allarme dell'accaduto.

LE INDAGINI

Sul posto si sono portati subito i carabinieri di Lignano ma oramai il quartetto si era dileguato. Sono stati organizzati dei posti di blocco con altre pattuglie ma dei malviventi non è stata trovata traccia. Gli autori - è una delle ipotesi - potrebbero aver avuto un basista in loco ed aver infilato la macchina in qualche garage per poi allontanarsi da Lignano nella giornata di ieri. Sempre nella mattinata di ieri intanto i carabinieri hanno sentito alcuni clienti dell'albergo e naturalmente il guardiano notturno. Sono state poi presi i filmati delle telecamere che ora sono al vaglio degli inquirenti.

L'albergo è di proprietà di Luigi Doimo, originario di Aviano, ma da parecchi anni trasferitosi a Lignano dove ha saputo crearsi una fortuna. Infatti in loco dispone di più alberghi che portano il nome Gruppo Doimo e sono: Hotel Vila Doimo, Hotel San Carlo, Hotel Flora, Hotel Consuelo e infine Hotel Columbus. Una grande costruzione fronte mare resa possibile qualche anno fa con la fusione dell'hotel Nettuno al vecchio hotel Columbus (hotel Nettuno acquistato da Doimo). Doimo dispone pure di una Churrascaria in via Latisana sempre a Sabbiadoro ed altre proprietà.

Enea Fabris

