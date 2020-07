L'OPERAZIONE

MOGGIO UDINESE Avevano trovato a casa di un amico residente a Moggio Udinese il loro punto d'appoggio, anche se lo stesso è risultato poi ignaro che la sacca con arnesi da scasso fosse servita per compiere un maxi furto di farmaci oncologici. Solo quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta ha scoperto che le quattro persone conosciute tempo addietro formavano la banda autrice del colpo da 400mila euro avvenuto nel febbraio 2019 all'Ospedale Maggiore di Trieste. Ad arrivare a loro i Carabinieri e la Polizia del capoluogo giuliano, dopo una lunga indagine approntata alla Pollicino, come ha spiegato ieri in conferenza stampa il questore di Trieste, Giuseppe Petronzi. Ovvero attraverso una meticolosa ricerca partita da pochi fotogrammi raccolti attraverso le telecamere di videosorveglianza delle strade adiacenti al nosocomio.

LA CATENA

I quattro, tre uomini e una donna tutti pregiudicati, di età compresa tra i 38 e i 69 anni, sono stati arrestati nei rispettivi centri di residenza, tra Napoli e Melito di Napoli, basi per numerosi raid in giro per l'Italia. L'indagine della Procura di Trieste si è incrociata con quella di Cremona, che ha portato nel settembre scorso ad arresti nella cittadina lombarda, con la scoperta di una centrale di ricettazione di farmaci gestita da cittadini egiziani, che acquistavano la refurtiva e la spedivano nel loro paese, in Turchia e in Francia. I farmaci sarebbero stati rivenduti a un decimo del valore nominale ai ricettatori. Altri accertamenti sono in corso per verificare se la banda abbia messo a segno altri furti simili nel capoluogo giuliano. Altre persone risultano indagate per aver avuto ruoli sia durante il furto che per la ricettazione dei medicinali.

IL BLITZ

I tre autori del furto erano giunti a Trieste a bordo di una Fiat Punto; mentre uno di essi attendeva in auto, erano entrati nella farmacia dell'Ospedale Maggiore e approfittando della scarsa sorveglianza dei locali, coperti con passamontagna avevano portato via 291 confezioni di farmaci oncologici. Da Trieste avevano fatto tappa a Moggio Udinese, dove hanno lasciato la sacca con gli attrezzi da scasso, informato la mente del colpo e i ricettatori, inviando via cellulare le foto della refurtiva. Polizia e Carabinieri, coordinati dal Procuratore facente funzioni Federico Frezza, hanno individuando gli autori del furto grazie alle telecamere, risalendo ai veicoli e utenze telefoniche, con accertamenti sui transiti autostradali. La Punto, intestata a una società di noleggio di Napoli, era giunta a Trieste il 31 gennaio e il 5 e 6 febbraio precedenti, date dei verosimili sopralluoghi. L'analisi dei tabulati telefonici ha portato a risalire al gruppo egiziano in Lombardia, deputato alla ricettazione dei farmaci all'estero, già colpito dall'inchiesta del 2018 a Cremona.

IL BUSINESS

«Un fenomeno, quello dei furti di medicinali antitumorali ed antivirali - ha spiegato il questore - che negli ultimi anni ha colpito tutta l'Italia, tanto da cagionare un danno al Servizio Sanitario Nazionale per milioni di euro; un fenomeno deprecabile e odioso poiché oltre al danno economico si mette a rischio la salute di quanti bisognevoli di cure si possono trovare nell'immediatezza privati dei farmaci salvavita che, una volta sottratti, vengono poi immessi in circuiti paralleli e venduti magari a costi minori, ma senza garanzie di efficacia a causa del cattivo stato di conservazione».

