Furti nelle case con la scusa di vendere merce Arrestato

LA VICENDAUDINE Stop alla carriera criminale di un cittadino rom di 54 anni nato a Dolo (Venezia) ma da tempo residente in provincia di Udine accusato di aver fatto razzia in diverse case durante l'assenza dei proprietari con la scusa di proporre merce in vendita. Lo hanno arrestato giovedì scorso, i carabinieri della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo maggiore Edoardo Ciappi, rintracciandolo dopo diversi mesi che era sparito dalla circolazione. L'uomo, H.C. , agiva sfruttando la sua professione di venditore ambulante porta a...