Furti in casa, sgominata la banda Arrestati tre fratelli di etnia rom

ARMAUDINE I carabinieri hanno arrestato tre cittadini italiani di etnia Rom ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione tutti effettuati con lo stesso modus operandi. L'indagine dei militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Palmanova, sotto la direzione della Procura di Udine, è partita a seguito di un furto in abitazione verificatosi ad Aquileia. Approfittando della temporanea assenza dei proprietari di casa, forzando una porta posteriore, i ladri in quella occasione si erano introdotti all'interno dell'abitazione facendo...