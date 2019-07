Furti in auto con un jammer per bloccare i telecomandi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA STRADALEUDINE Due cittadini ucraini sono stati arrestati dalla Polstrada di Udine: sono accusati di alcuni furti compiuti su auto in sosta nel parcheggio dell'area di servizio Fella Est in comune di Malborghetto Valbruna, lungo l'autostrada A23.Secondo l'accusa, avrebbero usato un jammer, un dispositivo elettronico in grado di impedire il funzionamento dei telecomandi che chiudono automaticamente le auto. In pratica, appostandosi nel parcheggio avrebbero azionato il jammer proprio quando l'automobilista di turno usciva dal veicolo e...