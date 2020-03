E' stato arrestato anche il secondo ladro di carburante dopo il furto da 500 litri avvenuto il 28 febbraio nell'autostrada A4. Faceva parte del gruppo criminale rumeno che rubarva carburante a camion e tir truffando anche Autovie Venete, fingendo di aver smarrito il biglietto del pedaggio autostradale. Il merito dell'operazione è degli agenti della Polizia Stradale di Udine che da tempo con la sua squadra di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con i colleghi della sottosezione di Palmanova, è impegnata nell'attività di repressione dei reati predatori nelle aree di servizio autostradali. Vista la recrudescenza del fenomeno del furto di quantitativi ingenti di gasolio dai mezzi in sosta, sono state avviate indagini mirate all'identificazione dei colpevoli. Il 28 febbraio nell'area di servizio di Gonars Nord, una delle più colpite, gli occupanti di due autoarticolati rumeni avevano rubato ben 500 litri di gasolio da un mezzo pesante ucraino che aveva appena rifornito i serbatoi. Individuati subito due degli autori, giovedì sera, sull'autostrada A4, è stato intercettato il secondo dei camion coinvolti, a bordo del mezzo, condotto da un rumeno di 34 anni, è stata scoperta un'elettropompa idonea al travaso del carburante, avvolta di materiale fonoassorbente per limitarne il rumore, e tubi di gomma di diverse misure. L'autista aveva un debito di oltre 2.500 euro con Autovie Venete per mancati pagamenti dei pedaggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA