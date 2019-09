Furti a raffica, arrestati in quattro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARABINIERIUDINE Facevano base a Bologna e da lì si spostavano verso il Nord-Italia, con trasferte di uno o due giorni, per commettere razzie in distributori di benzina, concessionari d'auto e altre attività commerciali. Avrebbe agito così una batteria di ladri accusata di una ventina di episodi di furti per decine di migliaia di euro commessi tra settembre e ottobre 2018 in Friuli e Veneto, sgominata dai Carabinieri della stazione di Tarcento con il supporto e il coordinamento della Compagnia di Cividale del Friuli. Quattro presunti...