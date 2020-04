LA LETTERA

UDINE Al suo debutto, nel febbraio scorso, aveva premesso che, pur fedele al Centrodestra e al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, non avrebbe rinunciato a essere «propositiva» anche a costo di essere «scomoda». La neo formazione politica Regione futura, nata dalla spaccatura di Progetto Fvg dopo la fine della segreteria regionale di Ferruccio Saro, ha così deciso di farsi sentire in questo frangente particolarmente delicato per la storia della Regione, inviando una lettera al presidente Fedriga, a firma del presidente del Movimento e consigliere regionale Emanuele Zanon, che siede ancora nel gruppo Progetto Fvg/Ar. Premesso che le decisioni assunte dal presidente della Regione in queste settimane per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus «sono ampiamente condivise», la missiva entra nel vivo quando elenca alcune «proposte» per affrontare gli scenari economico-sociali che si prospettano, attualizzando «le lezioni» che «la nostra storia ci consegna».

Il riferimento esplicito è ad «alcuni modelli vincenti» adottati nella ricostruzione post terremoto, «contestualizzandoli» per l'assunzione di responsabilità che «dobbiamo anche saperle condividere e conferire, soprattutto nei territori». La prima mossa necessaria sarebbe quella di costituire «una cabina di regia o segreteria straordinaria o una task force, guidata dal presidente della Regione o da un suo incaricato; i sindaci, come allora, siano funzionari delegati, con pieni poteri nelle pratiche, nella spesa, nei contributi da erogare, nel rispetto dei vincoli posti dalla Regione», scrive Zanon.

All'epoca, la Regione demandava ai comuni fondi e personale, che poteva anche essere assunto direttamente, per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione. Agli enti locali venivano assegnati dei «vigili volontari ausiliari di protezione civile», che oggi potrebbero essere paragonati ad un servizio civile, oppure assimilati a lavori «socialmente utili» o di «pubblica utilità», utilizzando persone disoccupate o in cassa integrazione. Per la semplificazione e sburocratizzazione, si suggerisce che «l'utilizzo dell'autocertificazione da parte dei cittadini e delle attività economiche diventi una regola diffusa e consolidata. Tutto deve essere autocertificabile tranne ciò che è espressamente richiesto, proprio l'opposto di ciò che accade oggi».

Prevedere, inoltre, anche in via temporanea e straordinaria, una sensibile riduzione delle tempistiche applicate in alcuni iter amministrativi. L'esempio è quello dell'approvazione delle varianti urbanistiche, al fine di consentire ai cittadini e alle attività economiche di reagire con estrema tempestività nelle attività che intendono intraprendere. E poi ci sono le ricette mediche, per le quali Regione Futura chiede che «l'odierno metodo di trasmissione diretta ai cittadini dei codici delle ricette mediche, comprese quelle rosse, e l'invio telematico delle prescrizioni dematerializzate alle farmacie, diventi una regola fissa anche dopo l'emergenza». Il Movimento, che ha come coordinatore regionale Giuliano Castenetto e tra gli ispiratori l'ex senatore Saro, è convinto che «sia giunto il momento di avviare comunque una stagione di grande riforme» e i suoi esponenti confermano al presidente della Regione tutto il supporto.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA