INCENDI

RIVIGNANO I temporali che si sono abbattuti in provincia di Udine nella serata di domenica hanno causato due incendi, entrambi dovuti a dei fulmini. Il primo si è verificato alle 21.50 ad Aiello, in via Dante Alighieri 42, e ha completamente distrutto il quadro elettrico che si trovava nel locale lavanderia al piano terra. Nessuna conseguenza per le persone. Il materiale plastico andato in combustione ha però generato molto fumo che ha annerito le pareti di alcune stanze. L'abitazione è comunque agibile. Sul posto una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Cervignano.

Ben più gravi i danni causati da una scarica elettrica che ha colpito l'antenna televisiva di una villetta a schiera in via Acacie 8, a RivignanoTeor. Il fulmine ha completamente distrutto l'impianto elettrico e innescato un incendio in mansarda, distruggendo gran parte degli arredi e del materiale depositato. All'interno si trovavano tre persone (due genitori con la figlia). L'uomo, nel tentativo di avere ragione delle fiamme con la tubazione utilizzata per irrigare il giardino, è rimasto ustionato (bruciature di secondo e terzo grado agli arti e al capo) ed è stato trasportato all'ospedale di Udine. Nessuna conseguenza per la moglie e la figlia. L'abitazione, a seguito dei danni riportati, non è agibile. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo e successivamente due squadre giunte dalla sede centrale di Udine.

Oltre al personale sanitario sono arrivati anche i carabinieri del Radiombile di Latisana e di RivignanoTeor. L'intervento per la messa in sicurezza è andato avanti fino a tarda notte.

Lieto fine per una ricerca avviata a metà pomeriggio di ieri a Ziracco di Remanzacco per trovare una donna di 62 anni che non dava notizie di sé da alcune ore. A dare l'allarme è stato il marito che non l'aveva vista rientrare e che aveva già ripercorso più volte e senza esito il tracciato che la moglie è abituata a fare ogni giorno con il suo cagnolino. Si sono attivati i Vigili del fuoco di Udine e di Cividale, che hanno perlustrato le aree tra il corso del Malina e del Torre. La donna è stata poi rintracciata a Udine dalla Polizia in buone condizioni di salute.

Vigili del fuoco al lavoro anche a Ruda, dove una bomba d'acqua ha allagato la media. Come spiega il sindaco Franco Lenarduzzi, «gli insegnanti hanno chiamato i pompieri. Il sottotetto era pieno d'acqua. Nei prossimi due giorni terremo chiusa la scuola e verificheremo che non ci siano stati altri danni».

