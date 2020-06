METEO

UDINE Rapida ma non indolore l'ondata di maltempo che dal pomeriggio di ieri ha tenuto sotto scacco gran parte del Friuli e del Veneto orientale. Caduta di alberi e allagamenti sono stati registrati in diverse zone della provincia di Udine, già colpite la scorsa settimana da un fenomeno analogo. A mettere in allerta le squadre comunali di Protezione civile ci aveva pensato in tarda mattinata la sala operativa regionale di Palmanova, che aveva diramato una allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico.

LA PANORAMICA

Le prime celle temporalesche si sono formate sulle Prealpi Carniche e sulla pedemontana trevigiana e, spostandosi successivamente verso est-sudest, hanno attraversato la regione portando forti raffiche di vento, piogge localmente intense e grandine. Sono state registrate raffiche fino a 22,5 metri al secondo a Lignano e 19,3 metri al secondo a Palazzolo; le precipitazioni orarie più significative si sono registrate a Gorgo di Latisana (67,8 mm) e Alesso di Trasaghis (44,9 mm). Sono stati segnalati alberi caduti nei comuni di San Leonardo, Attimis, San Pietro al Natisone, Taipana, Tarcento, Magnano in Riviera, Pasiano di Pordenone, Cordovado, Latisana e allagamenti in comune di Rivignano-Teor, nonché tra Morsano al Tagliamento e Teglio Veneto dove si è abbattuta una piccola tromba d'aria.

AUTO BLOCCATE

Decine le chiamate che sono arrivate al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. A Nimis un forte temporale ha provocato la caduta di numerosi arbusti lungo la strada provinciale 38, diverse piccole frane lungo l'ex provinciale del Cornappo, verso Taipana, e anche in via Ramandolo, con alcuni automobilisti rimasti bloccati tra la località dell'Alta Val Torre e Tarcento. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita e nessuna auto è stata colpita dalle piante. Alberi e rami in mezzo alla carreggiata anche nella Perla del Friuli, in via Bernadia e ad Attimis, in via Montecroce.

FULMINE SU UNA CASA

Problemi pure nella Bassa friulana, a Latisana, dove, in via Trieste, un albero è caduto in mezzo alla strada con inevitabili problemi al traffico veicolare. Sempre a Latisana, si è sviluppato anche un principio d'incendio in via Gregorutti, al civico 27, per un cavo elettrico caduto su una palazzina dopo un fulmine. Tanta paura per i sette nuclei familiari residenti nelle abitazioni ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo hanno collaborato con i tecnici dell'Enel per la messa in sicurezza del sistema elettrico e il ripristino della corrente. Allagamenti causati dalla pioggia battente infine pure a Rivignano. In via Ugo Foscolo, in uno scantinato, si sono registrati 40 centimetri d'acqua. I principali fiumi e torrenti sono comunque sotto i livelli di guardia. «Il fronte ha spiegato in serata la Protezione civile - ha ormai lasciato la regione entrando in Slovenia. Qualche debole e locale pioggia residua sarà tuttavia ancora possibile durante la notte. Poi il tempo sarà più stabile».

L'EVOLUZIONE

Per la giornata odierna, secondo quanto previsto dall'Osmer Arpa, su pianura e costa le nuvole del mattino lasceranno spazio al sereno in giornata, tra borino e brezza, con qualche lieve pioggia in montagna. Cielo in genere sereno o poco nuvoloso domani, sui monti poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con probabili rovesci sparsi e qualche temporale. Caldo afoso in pianura dal pomeriggio. Brezza sulla costa. In serata non è escluso qualche temporale sulla pedemontana. Giovedì su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Sui monti poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con probabili rovesci sparsi e qualche temporale anche forte. Caldo afoso in pianura dal pomeriggio. Brezza sulla costa. Venerdì farà più fresco con Bora sulla costa e rovesci sparsi.

