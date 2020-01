Fuga di gas, famiglia in ospedale

IL CASO

UDINE Due anziane donne, di 70 e 80 anni, portate in ospedale a Cattinara, a Trieste, con l'elicottero, per il trattamento in camera iperbarica in seguito ad una sospetta intossicazione da monossido di carbonio, la figlia di una di loro, classe 1985, portata per accertamenti al Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano, con un'allerta contrassegnata dal codice giallo. Ma accertamenti, a quanto si è potuto apprendere, sarebbero stati fatti anche per uno degli operatori del 118 intervenuti sul posto, che avrebbe accusato dei sintomi sospetti, per il timore che potesse aver inalato il gas. È il bilancio di una complessa operazione di soccorso che si è svolta ieri mattina in un'abitazione del quartiere di Sant'Osvaldo a Udine.

L'EPISODIO

L'allarme, alla centrale Sores, la sala operativa regionale di emergenza sanitaria, è scattato alle 9.17, per la sospetta intossicazione da gas. Subito allertati anche i vigili del fuoco del comando di via Popone e la Polizia di Stato, intervenuti in via Sant'Osvaldo, nella casa che si sviluppa su due piani (uno rialzato e il primo livello) e ha due scale, una che collega lo scantinato con il piano terra e un altro vano scale che collega i due piani fra loro. Ai soccorritori sono subito parse in condizioni più grave le due anziane donne, Luciana Savio, di 70 anni, e la cognata Ada Castellani, di 80, che vivono nello stesso edificio e che sono state portate a Cattinara per il trattamento iperbarico. Anche la figlia di uno di loro, Bharati Castellani, del 1985, è stata portata in ospedale per accertamenti.

I VIGILI DEL FUOCO

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco (sul posto sono intervenute due partenze da Udine, oltre al funzionario Valmore Venturini, che ha voluto sincerarsi di persona dell'accaduto), la fuga di gas potrebbe essere partita dalla centrale termica che ospita la caldaia, perché è in quei locali che i pompieri hanno riscontrato una notevole presenza di monossido. «Si presume - dice Venturini - che il sinistro possa essere dovuto ad un non corretto funzionamento della caldaia». Per mettere in sicurezza l'area, quindi, i vigili del fuoco hanno deciso di chiudere l'afflusso del gas. «La caldaia - prosegue il funzionario - e la stanza in cui si trova l'apparecchio sono state messe sotto sequestro». Agibile, invece, dopo l'intervento dei pompieri, il resto della casa, anche se per il momento non c'è né acqua calda né riscaldamento. I vigili del fuoco hanno bonificato l'area arieggiando i locali, anche con l'utilizzo di un ventilatore. Purtroppo, come rilevano i vigili del fuoco, non sono infrequenti i casi di intossicazione da monossido di carbonio, che è «un nemico insidioso e un killer silenzioso». Da qui la raccomandazione a fare attenzione e a prendere tutte le misure precauzionali.

Camilla De Mori

